Оскандалившаяся с КВН алтайская чиновница «перезапустила мышление»

«На протяжении четырех дней заместитель начальника нашего управления Ирина Рыбина вместе с остальными участниками перезапускала мышление, разрывала шаблоны, получала ответы на вопросы: как безболезненно сменить род деятельности, побороть свой страх, выстроить с коллегами из других регионов новые связи в области креативной экономики», — рассказывают в пресс-службе управления.
В Telegram-каналах скептически отнеслись к перезагрузке чиновницы «за бюджетный счет», припомнив скандал с закрытием КВН, который произошел в начале 2021 года.
Тогда Ирина Рыбина подробно описала свое мнение по поводу ситуации. Пользователей поразила не столько суть, сколько форма изложения мыслей чиновницы.
Сейчас пост уже удален, но скриншот остался в соцсетях.
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