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Политика

Оскандалившаяся с КВН алтайская чиновница «перезапустила мышление»

Заместитель начальника управления молодежной политике Алтайского края Ирина Рыбина «перезапустилась» на форуме «Таврида». Она посетила Школу лидеров креативной экономики «Меганомика».

Мозговая активность.
Мозговая активность.
CC0

«На протяжении четырех дней заместитель начальника нашего управления Ирина Рыбина вместе с остальными участниками перезапускала мышление, разрывала шаблоны, получала ответы на вопросы: как безболезненно сменить род деятельности, побороть свой страх, выстроить с коллегами из других регионов новые связи в области креативной экономики», — рассказывают в пресс-службе управления.

В Telegram-каналах скептически отнеслись к перезагрузке чиновницы «за бюджетный счет», припомнив скандал с закрытием КВН, который произошел в начале 2021 года.

Тогда Ирина Рыбина подробно описала свое мнение по поводу ситуации. Пользователей поразила не столько суть, сколько форма изложения мыслей чиновницы.

Сейчас пост уже удален, но скриншот остался в соцсетях.

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