Отменило прием посетителей украинское консульство в Сибири

Консульство Украины в Новосибирске отменило прием посетителей в связи с событиями на Украине, сообщает ТАСС .

«На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений стало больше, лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем», — заявили в украинском консульстве.

Украинские консульства в Новосибирске и Екатеринбурге работали в штатном режиме еще 24 февраля.

Другие консульства Украины в России — в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге — не дают четкого ответа о режиме работы, пишет Газета.Ru.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.