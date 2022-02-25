Отменило прием посетителей украинское консульство в Сибири

«На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений стало больше, лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем», — заявили в украинском консульстве.
Украинские консульства в Новосибирске и Екатеринбурге работали в штатном режиме еще 24 февраля.
Другие консульства Украины в России — в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге — не дают четкого ответа о режиме работы, пишет Газета.Ru.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.