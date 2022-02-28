Отправку своего воинского контингента на Украину прокомментировали в Казахстане

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке казахстанских военнослужащих на Украину и заверило, что такой запрос в ведомство не поступал, сообщает «Интерфакс».

«Распространяемая в социальных сетях информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих в Украину не соответствует действительности. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается», — говорится в официальном комментарии оборонного ведомства, распространенном в ночь на понедельник.

В Минобороны отметили — мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.

«Между тем сообщаем, что по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны с 25 февраля по 3 марта текущего года осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ», — говорится в релизе.

Из Алма-Атинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона, добавили в ведомстве.

Между тем встреча делегаций России и Украины затягивается.