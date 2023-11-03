5 ноября
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Политика

Парламентарии пройдут тесты на знание Конституции России

Депутатов Госдумы решили проверить на знание Конституции России с помощью теста, сообщает Telegram-канал Mash.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Тест состоит из 10 вопросов. На каждый из них будет выделено по минуте. Тем, кто успешно ответит на вопросы, вручат призы и сертификаты, указывает Lenta.ru.

Один из вопросов — кто является главнокомандующим ВС РФ?

Ранее депутат на отдыхе обиделся и ответил на выпады про "греть булки" секретарю генсовета ЕР. Народный избранник опубликовал видеопривет во время отдыха в Мексике. Это вызвало скандал. После появления привета Турчак посоветовал депутату Курской облдумы сложить полномочия.

Пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко», обратил внимание Турчак.

Турчак подчеркнул — губернатор Курской области также дал свою оценку «этому дерьму», и выразил уверенность, что местные депутаты разделят его позицию.

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