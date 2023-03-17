Депутата признали виновным в дискредитации ВС РФ за лапшу на ушах

Депутата обвиняли в дискредитации российской армии. Суд назначил провести экспертизу поста депутата, пишет 63.ru.
Депутата оштрафовали на 150 тыс. рублей, рассказал адвокат народного избранника. Защитник депутата и политик не согласны с решением суда и считают, что оно не соответствует «духу и букве закона». И планируют обжаловать его.
Что произошло
Скандал с участием самарского коммуниста разгорелся в конце февраля 2023 года. Тогда Михаил Абдалкин опубликовал видео и фото с лапшой на ушах. Это вызвало негативную реакцию у депутатов Госдумы — как от КПРФ, так и от «Единой России». Так, депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) заявил, что поступок Абдалкина не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ.