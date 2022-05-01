Партия «Справедливая Россия-За правду» провела в Барнауле патриотическую акцию в поддержку российских солдат

Мероприятие началось с флешмоба в поддержку российских вооруженных сил. Тех, кто участвует в спецоперации на территории Украины.
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС, руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия -За Правду»:
Сегодня день солидарности трудящихся во всем мире. В текущем году, благодаря этому празднику, мы можем собраться вместе и поддержать наших военных, находящихся на Украине. Мы, как патриоты страны, считаем правильными действия Владимира Путина.
Акция прошла ярко и заметно. Сначала участники партии (в том числе ее молодежного отделения) с флагами России выстроились на парковой сцене в форме буквы Z, символизирующей действия РФ на Украине.
Затем исполнили знакомую и любимую многими с детства песню «Катюша». Кстати, впервые она прозвучала еще до Великой Отечественной, в 1938 году. Хотя, большинство считает композицию военной.
«Она очень искренняя и отзывается в душе каждого человека, поэтому мы ее и взяли», — комментирует Евгения Боровикова выбор песни.
Зрители в парке не остались равнодушными к столь душевному выступлению и присоединились к исполнителям.
Организаторы акции объясняют, что мероприятие проводится для того, чтобы поддержать боевой дух военных.
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС, руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия -За правду»:
Сложно подобрать правильные слова. Но нашим солдатам я желаю сплотиться и выстоять, несмотря ни на что. Что бы ни случилось, вам нужно жить. Выстоять и победить. Мы ждем вас с победой.
Такого же мнения придерживаются и представители партии «Справедливая Россия» в барнаульской городской Думе.
Оксана Молодых,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской городской Думе:
Этой весной лозунг «Мир! Труд! Май!» приобрел особенно сильное звучание. Пока наши воины совершают свой доблестный подвиг на благо мирового благополучия, мы здесь тоже должны честно и от всего сердца исполнять свой долг. Вне зависимости от того, где трудимся: на заводе, в пекарне или в школе.
Представители партии сходятся во мнении о том, что Россия сегодня исполняет миссию, направленную на сохранение мира и спокойствия.