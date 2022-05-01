В барнаульском парке развлечений «Солнечный ветер» прошла патриотическая акция в поддержку спецоперации на Украине и российских военных, участвующих в ней. Организаторами выступила партия «Справедливая Россия-За правду».

Мероприятие началось с флешмоба в поддержку российских вооруженных сил. Тех, кто участвует в спецоперации на территории Украины.

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС , руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия -За Правду»:

Сегодня день солидарности трудящихся во всем мире. В текущем году, благодаря этому празднику, мы можем собраться вместе и поддержать наших военных, находящихся на Украине. Мы, как патриоты страны, считаем правильными действия Владимира Путина.

Акция прошла ярко и заметно. Сначала участники партии (в том числе ее молодежного отделения) с флагами России выстроились на парковой сцене в форме буквы Z, символизирующей действия РФ на Украине.

Партия «Справедливая Россия-За правду» провела в Барнауле патриотическую акцию в поддержку российских солдат Предоставлено партией

Затем исполнили знакомую и любимую многими с детства песню «Катюша». Кстати, впервые она прозвучала еще до Великой Отечественной, в 1938 году. Хотя, большинство считает композицию военной.

«Она очень искренняя и отзывается в душе каждого человека, поэтому мы ее и взяли», — комментирует Евгения Боровикова выбор песни.

Зрители в парке не остались равнодушными к столь душевному выступлению и присоединились к исполнителям.

Организаторы акции объясняют, что мероприятие проводится для того, чтобы поддержать боевой дух военных.

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС , руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия -За правду»:

Сложно подобрать правильные слова. Но нашим солдатам я желаю сплотиться и выстоять, несмотря ни на что. Что бы ни случилось, вам нужно жить. Выстоять и победить. Мы ждем вас с победой.

Такого же мнения придерживаются и представители партии «Справедливая Россия» в барнаульской городской Думе.

Оксана Молодых,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской городской Думе:

Этой весной лозунг «Мир! Труд! Май!» приобрел особенно сильное звучание. Пока наши воины совершают свой доблестный подвиг на благо мирового благополучия, мы здесь тоже должны честно и от всего сердца исполнять свой долг. Вне зависимости от того, где трудимся: на заводе, в пекарне или в школе.

Представители партии сходятся во мнении о том, что Россия сегодня исполняет миссию, направленную на сохранение мира и спокойствия.