«Пчела» назвал сериал «Бригада» преступлением перед Россией

Актер Павел Майков заявил — сериал «Бригада» принес обществу больше вреда, чем пользы, пишет eg.ru .

По мнению актера, этот многосерийный фильм — «преступление перед Россией», в котором участвовал он (играл «Пчелу», — прим. ред.) и Сергей Безруков.

Актер удивился, что его коллега по криминальному сериалу Сергей Безруков впоследствии совершенно спокойно сыграл Иисуса Христа в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет Газета.Ru.

По сегодняшнему мнению актера, сериал «Бригада» романтизировал криминальный мир. И многие мальчишки хотели стать похожими на героев фильма — бандитами.

В июле 2020-го Безруков показал личные архивные фото со съемок «Бригады».

Между тем сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян по поводу лучших фильмов за последние 15 лет. В номинации «Остаться в живых» зрители выбрали сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть — победу одержал сериал «Бригада».