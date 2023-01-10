Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли, Ford завершил выход из совместного предприятия, а Луговой попросил проверить Валерия Меладзе. Что еще произошло 9 января

На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районе Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в ЛНР, Серебрянка, ДНР и Харьковской области. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в ДНР. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах. В ДНР и Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В ЛНР на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США. В ДНР и Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР и Харьковской области. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ДНР и Запорожской области.