Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли, Ford завершил выход из совместного предприятия, а Луговой попросил проверить Валерия Меладзе. Что еще произошло 9 января

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Минобороны РФ, брифинг 9 января
На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районе Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в ЛНР, Серебрянка, ДНР и Харьковской области. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в ДНР. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах. В ДНР и Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В ЛНР на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США. В ДНР и Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР и Харьковской области. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотников, 400 ЗРК, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины РСЗО, 3793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесли с осени на весну 2023 года, сообщила депутат Верховной рады Лариса Билозир.
- Польша создает новую дивизию на границе с Калининградской областью, заявили в минобороны страны.
- В Россию прибыло более 5 млн беженцев из-за украинского конфликта, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Экономика, что с ней происходит
- Альфа-банк передал Euroclear все документы для разблокировки активов клиентов, заявили в пресс-службе банка.
- ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ, заявили в офисе генсека организации
- С начала текущего сельхозгода (1 июля 2022 года) по 9 января Украина экспортировала 23,59 млн тонн зерна, это на 29,6% ниже, чем годом ранее, заявили в Минагрополитики.
- Ford завершил выход из совместного предприятия с российской группой «Соллерс».
- Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек.
- Исполнительный директор производителя военной авиационной техники и электроники Dassault Aviation Эрик Трапье в эфире Europe-1 признал наличие негативного воздействия антироссийских санкций ЕС на европейскую промышленность, особенно в сфере энергетики.
- Почти 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации зерновой сделки. Лишь 5,4% от общего объема продовольствия доставлено бедным странам, сообщил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 76% иностранных компаний сохранили бизнес в России.
- Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста российских активов, поскольку страна намерена начать передачу Украине средств, замороженных в соответствии с санкциями Европейского союза.
- На Кубани планируют на 20% нарастить производство вина за счет расширения виноградников
- Экспорт муки из России в 2022 году вырос в 3,5 раза и составил 881 тыс. тонн
- В Крыму средняя загрузка гостиниц и отелей по итогам 2022 года составила 60%
Реакция политиков
- Евросоюз готов взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины, заявил официальный представитель ЕК Ана Писонеро.
- Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам «у нас по определению быть не может». По его словам, всю историю с Украиной затеяли в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался про сообщения о возможной новой волне частичной мобилизации. По его словам, не надо придавать значения данным Telegram-каналов, первоисточником таких сообщений является власть.
Реакция: люди, сообщества
- «Единая Россия» собирается исключить из числа своих сторонников противников военной операции на Украине и добавить ее сторонников. Их будет вычислять искусственный интеллект на основе лайков, подписок и другой активности в социальных сетах.
- Санкции, введенные Украиной в отношении Анны Нетребко, не имеют никаких последствий для оперной певицы. Об этом заявил агентству DPA ее менеджер Мигель Эстебан.
- Украинские театры замещают произведения русских композиторов постановками на основе произведений европейских и местных авторов. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Информация, которую вы могли пропустить
- Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова из-за его высказываний по поводу конфликта на Украине.
- Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить слова Валерия Меладзе, который на своем концерте высказался в поддержку Украины.
- Участвовавшие в спецоперации заключенные были освобождены до того, как покинули колонию, их помиловали секретным указом, сообщила «РИА Новости» член СПЧ Ева Меркачева.
- Врачи больницы имени Калинина, поврежденной в ходе обстрелов Донецка со стороны ВСУ, оказывают только экстренную медицинскую помощь, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
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Отличного вторника! Вот, что произошло 8 января: «Операция возмездия за Макеевку, 50 россиян возвращены из плена, а в Чечне создадут автомобильный кластер».
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