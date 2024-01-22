Persona non grata: Тине Канделаки закрыли въезд в Казахстан из-за ее высказываний о республике

Мера — ответ на ее высказывания о стране, пишет Tengrinews.kz.

Что произошло

Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила — русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций в республике. Например, Уральск — в Орал, Узень — в Жаңаөзен. Канделаки назвала это "сомнительным решением".

Нон грата

Однако мера в действие не вступила. Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил на брифинге журналистам, что при необходимости будут приняты меры. И попросил не настаивать, чтобы это было сделано моментально. И заметил — "государство такого никогда не прощает".

А если приедет — так и уедет.

Ранее Канделаки дерзко ответила на язвительную критику Собчак. Также Собчак иронично прокомментировала уход Канделаки с телеканала «Матч ТВ». А также ее назначение заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Директор телеканала ТНТ.

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