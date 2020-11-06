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Политика

Песков назвал «чушью» слухи об уходе Путина в отставку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о планах Владимира Путина уйти в отставку, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

О возможной отставке рассказали западные СМИ. В качестве причин назвали болезнь и личные просьбы из семьи президента.

«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное», — ответил Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, планирует все-таки президент уходить в отставку или не планирует, Песков ответил категорично: «Нет!»

Стоит отметить, что слухи также пошли после внесения в Госдуму интересного законопроекта, основанного на поправках к Конституции. Согласно документу, экс-президент получит бессрочную неприкосновенность.

Ранее в Алтайском крае суд оставил в силе штраф барнаульской активистке за маску «Путина в отставку».

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