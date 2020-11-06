Песков назвал «чушью» слухи об уходе Путина в отставку

О возможной отставке рассказали западные СМИ. В качестве причин назвали болезнь и личные просьбы из семьи президента.
«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное», — ответил Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, планирует все-таки президент уходить в отставку или не планирует, Песков ответил категорично: «Нет!»
Стоит отметить, что слухи также пошли после внесения в Госдуму интересного законопроекта, основанного на поправках к Конституции. Согласно документу, экс-президент получит бессрочную неприкосновенность.
Ранее в Алтайском крае суд оставил в силе штраф барнаульской активистке за маску «Путина в отставку».