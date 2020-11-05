Суд оставил в силе штраф барнаульской активистке за маску «Путина в отставку»

Суд оштрафовал Пономаренко на 10 тыс. рублей за нарушение правил организации публичного мероприятия. Теперь она намерена добиться пересмотра решения в ЕСПЧ, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Общественного вердикта» Эрнеста Мезака.

Он назвал постановление Железнодорожного районного суда «совершенно странным» и «абсурдным».

«Ни один из наших доводов не нашел отклика в Алтайском краевом суде. Не то чтобы мы рассчитывали на оправдание, но всегда хочется верить, что настолько абсурдное постановление будет отменено. Естественно мы будем дальше обращаться с жалобой в Европейский суд. По нашему мнению, по трем основаниям мы можем утверждать, что привлечение к ответственности в данном случае было абсолютно произвольным», — заявил адвокат.