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Происшествия

Суд оставил в силе штраф барнаульской активистке за маску «Путина в отставку»

Алтайский краевой суд не удовлетворил апелляцию барнаульской активистки Марии Пономаренко. Она пыталась обжаловать решение суда по поводу штрафа за ношение маски с надписью «Путина в отставку».

Мария Пономаренко.
Мария Пономаренко.
https://www.instagram.com/mariybell5/

Суд оштрафовал Пономаренко на 10 тыс. рублей за нарушение правил организации публичного мероприятия. Теперь она намерена добиться пересмотра решения в ЕСПЧ, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Общественного вердикта» Эрнеста Мезака.

Он назвал постановление Железнодорожного районного суда «совершенно странным» и «абсурдным».

«Ни один из наших доводов не нашел отклика в Алтайском краевом суде. Не то чтобы мы рассчитывали на оправдание, но всегда хочется верить, что настолько абсурдное постановление будет отменено. Естественно мы будем дальше обращаться с жалобой в Европейский суд. По нашему мнению, по трем основаниям мы можем утверждать, что привлечение к ответственности в данном случае было абсолютно произвольным», — заявил адвокат.

До этого Пономаренко также получила штраф 50 тыс. рублей за видео в TikTok, где она оскорбила Владимира Путина.

Также скандально известный блогер входит в самопровозглашенное Барнаульское движение противников использования средств индивидуально защиты (БДПИСИЗ). За бунт в общественном транспорте ей тоже грозит штраф.

24 августа Железнодорожный суд Барнаула оштрафовал Пономаренко за акцию «Покормим голубей».

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