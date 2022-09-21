21 сентября
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Политика

Песков не стал полностью раскрывать содержание пункта 7 указа о мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание седьмого пункта, отсутсвующего в указе главы государства Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России, пишет Газета.Ru.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Однако добавил — в пункте «речь идет о количестве до 300 тыс. человек».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что подлежат мобилизации 300 тыс. человек. Однако Песков немного «поправил» главу военного ведомства: «До 300 тыс. человек. Тоже, как пояснил министр, не единомоментно».

Седьмой пункт в указе президента Владимира Путина о частичной мобилизации скрыт «для служебного пользования», говорится в pdf-версии самого документа.

В версии на сайте Кремля седьмой пункт полностью пропущен.

За шестым сразу идет восьмой.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Он вступает в силу с 21 сентября 2022 года.

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