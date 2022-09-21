Песков не стал полностью раскрывать содержание пункта 7 указа о мобилизации

Однако добавил — в пункте «речь идет о количестве до 300 тыс. человек».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что подлежат мобилизации 300 тыс. человек. Однако Песков немного «поправил» главу военного ведомства: «До 300 тыс. человек. Тоже, как пояснил министр, не единомоментно».
Седьмой пункт в указе президента Владимира Путина о частичной мобилизации скрыт «для служебного пользования», говорится в pdf-версии самого документа.
В версии на сайте Кремля седьмой пункт полностью пропущен.
За шестым сразу идет восьмой.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Он вступает в силу с 21 сентября 2022 года.