Песков прокомментировал обращение Байдена к гражданам России

В Кремле отреагировали на обращение Байдена к гражданам России, пишет Газета.Ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении американского главы Джо Байдена к россиянам.

«Наверное, можно приветствовать, что президент США — одной из крупнейших стран мир, одного из мощнейших государств — думает о российском народе», — уточнил Песков.

Он допускает, что подобные обращения, как от Байдена, могли бы импонировать.

«Но мы бы предпочли не слушать разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать», — сказал пресс-секретарь российского главы государства.

Еще представитель Кремля обратил внимание, что такие угрозы в адрес Москвы звучат как мантры.

«Они уже изрядно надоели», — подчеркнул Песков.

По его словам, в России предпочли бы услышать подобного рода обращения без угроз.

Ранее президент США обратился к гражданам России. Джо Байден заявил, что Штаты, НАТО и Украина «не намерены дестабилизировать Россию».

«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории <…> Россияне не являются нашей мишенью», — заявил президент США.

Трансляцию его выступления вел Белый дом.