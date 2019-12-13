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Политика

Песков рассказал, как Путин оценивает всех губернаторов в России

Российских губернаторов президент оценивает по результативности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин на встрече сСиндзо Абэ.
Владимир Путин на встрече сСиндзо Абэ.
kremlin.ru

Журналисты задали Пескову вопрос, имеет ли значение для президента России Владимира Путина, от какой партии губернатор.

«Однозначно нет. Однозначно не имеет. Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Песков.

Говоря об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, представляющего КПРФ, Песков отметил, что не было речи о недовольстве им в Кремле.

«Подал в отставку по собственному желанию, и эта отставка была принята главой государства», — заверил Песков.

Напомним, в четверг, 12 декабря, Путин принял отставку Сергея Левченко и назначал врио главы региона Игоря Кобзева.

Сергей Левченко.
Сергей Левченко.
Пресс-служба КПРФ.

Сразу после этого президент присвоил Кобзеву специальное звание — генерал-полковник внутренней службы. Ранее он был заместителем главы МЧС.

Претензии к Левченко возникли летом 2019 года. В конце июня в регионе произошло наводнение. Погибли 26 человек и пострадали 45 тысяч, в зоне затопления оказались почти 11 тыс. жилых домов. В июле прошла вторая волна паводка.

Сам Левченко тогда заявил, что власти не получали предупреждения МЧС о наводнении.

Путин неоднократно посещал регион и ругал за бюрократию местные власти, которые не могли организовать помощь пострадавшим.

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