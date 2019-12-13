Песков рассказал, как Путин оценивает всех губернаторов в России

Российских губернаторов президент оценивает по результативности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Журналисты задали Пескову вопрос, имеет ли значение для президента России Владимира Путина, от какой партии губернатор.

«Однозначно нет. Однозначно не имеет. Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Песков.

Говоря об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, представляющего КПРФ, Песков отметил, что не было речи о недовольстве им в Кремле.

«Подал в отставку по собственному желанию, и эта отставка была принята главой государства», — заверил Песков.

Напомним, в четверг, 12 декабря, Путин принял отставку Сергея Левченко и назначал врио главы региона Игоря Кобзева.

Сергей Левченко. Пресс-служба КПРФ.

Сразу после этого президент присвоил Кобзеву специальное звание — генерал-полковник внутренней службы. Ранее он был заместителем главы МЧС.

Претензии к Левченко возникли летом 2019 года. В конце июня в регионе произошло наводнение. Погибли 26 человек и пострадали 45 тысяч, в зоне затопления оказались почти 11 тыс. жилых домов. В июле прошла вторая волна паводка.

Сам Левченко тогда заявил, что власти не получали предупреждения МЧС о наводнении.

Путин неоднократно посещал регион и ругал за бюрократию местные власти, которые не могли организовать помощь пострадавшим.