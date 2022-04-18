Песков уверен, что Россия выдержит противостояние с Западом

«Мы — можем», — ответил Песков на вопрос ведущего программы Павла Зарубина о том, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в таком противостоянии.
Санкции
США, ЕС и ряд других стран Запада с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против РФ. Ограничения затронули в том числе первых лиц государства, промышленные и финансовые организации, а также около половины международных резервов Центробанка, пишет bfm.ru.
Слом
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что сейчас происходит слом однополярного мира, который сложился после распада СССР.
Ранее Песков отреагировал на новые санкции США против членов семьи Путина.