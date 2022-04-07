7 апреля
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Политика

Песков отреагировал на новые санкции США против членов семьи Путина

Россия обязательно ответит на санкции США, введенные против членов семьи президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков отметил, что санкции США остаются продолжением «оголтелой линии на введение разных рестрикций».

Подобные действия, по его мнению, невозможно как-либо оценивать. При этом добавил: «К сожалению, с такими оппонентами приходится иметь дело».

В заключение представитель Кремля заявил, что Россия ответит на вводимые против нее ограничения так, «как посчитает необходимым», указывает Lenta.ru.

Что произошло

Накануне стало известно, что США ввели новые санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Помимо этого, под рестрикции попали члены семей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, зачем Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов.

По ее словам, предприниматели в течение некоторого времени якобы пытаются спрятать свои активы на банковских счетах членов семей.

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