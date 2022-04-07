Песков отреагировал на новые санкции США против членов семьи Путина

Россия обязательно ответит на санкции США, введенные против членов семьи президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости» .

Песков отметил, что санкции США остаются продолжением «оголтелой линии на введение разных рестрикций».

Подобные действия, по его мнению, невозможно как-либо оценивать. При этом добавил: «К сожалению, с такими оппонентами приходится иметь дело».

В заключение представитель Кремля заявил, что Россия ответит на вводимые против нее ограничения так, «как посчитает необходимым», указывает Lenta.ru.

Что произошло

Накануне стало известно, что США ввели новые санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Помимо этого, под рестрикции попали члены семей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, зачем Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов.

По ее словам, предприниматели в течение некоторого времени якобы пытаются спрятать свои активы на банковских счетах членов семей.