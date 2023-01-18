Победа России в спецоперации неизбежна, заявил Путин

Победа России в спецоперации на Украине неизбежна, заявил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Победа будет достигнута в том числе за счет оборонной промышленности РФ, считает Путин.

По его словам, в основе победы — несколько вещей. И они «никуда не делись», сказал российский лидер.

«Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта», — отметил Путин.

Кроме того, он указал на работу предприятий и всей экономики. Президент утверждает, что звенья эффективного развития страны и ее победы — промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей и здравоохранение.