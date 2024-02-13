13 февраля
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Политика

Почти миллиард просмотров набрало интервью Путина американскому журналисту

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону во всех источниках набрало уже около миллиарда просмотров.

Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян.
Кадр программы / t.me/margaritasimonyan

Этой цифрой поделилась в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет eadaily.com.

По ее словам, группа специалистов подсчитывала просмотры у всех источников — где вышел материал на разных языках. Симоньян отметила — это очень сложно.

И такого, по словам главреда, в истории журналистики еще не было.

Ранее Песков прокомментировал отсутствие острых вопросов в интервью Путина Карлсону.

Всего Такер Карлсон провел в Кремле около пяти часов.

Два часа заняло само интервью. Однако Карлсон ждал президента два часа.

Журналист заявил, что его раздражали исторические лекции вместо конкретных ответов на вопросы. Например, минимум полчаса Путин рассказывал о создании России и Украины.

Почитать интервью полностью можно здесь.

Также стало известно, где посмотреть нашумевшее интервью Карлсона с Владимиром Путиным.

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