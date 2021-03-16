Почти треть россиян вообще не волнует политика. Это максимум с начала 90-х

27% россиян заявили, что их не интересует политика — максимальный уровень с 1990 года, когда политика не интересовала 12% населения, сообщает Znak.com со ссылкой на исследование «Левада-Центра» (признан НКО-иноагентом).

Одинаково равнодушны к политике все категории населения: в возрасте от 18 до 24 лет не интересуются 28%, от 25 до 39 лет — 26%, от 40 до 54 лет — 29%, от 65 лет и старше — 27%.

Наибольший интерес она вызывает у пенсионеров (65 лет и старше) — 14%. Лишь 10% молодых людей (от 18 до 24 лет) ей интересуются в «очень большой» и «большой» степени.

«Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики», — отметили исследователи.

75% опрошенных заявили, что они не в состоянии влиять на власть в России. При этом 34% уверены, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе».

68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать достойный образ жизни — это самый высокий показатель с 2006 года.

Опрос провели 18−24 февраля 2021 года в 50 регионах России. Вопросы задали 1601 человеку, которые представляют городское и сельское населения.