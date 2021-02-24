23% россиян понимают патриотизм как готовность говорить о своей стране горькую правду, при этом сокращается число тех, кто верит в способность патриотизма изменить жизнь в лучшую сторону, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Подавляющее большинство россиян между эмоциональным и деятельностным пониманием патриотизма выбирают эмоции. К такому выводу пришли специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора.

«С утверждением, что быть патриотом — значит любить свою страну, согласны две трети россиян (67%), только каждый четвертый (26%) понимает патриотизм как набор действий, ведущих к процветанию страны», — говорится в результатах опроса.

20% опрошенных понимают патриотизм как помощь нуждающимся. Лишь 12% россиян понимают патриотизм как конкретные действия — на решение общественных проблем.

При этом, как оказалось, есть и локальный патриотизм: 16% опрошенных готовы трудиться для процветания конкретного места — города или поселка.

Примечательно, что за год сократилась доля тех, кто считает патриотизм стремлением изменить положение дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее — с 25% в 2019 году до 19% в 2020-м.

Опрос провели в декабре 2020 года среди 2003 представителей городского и сельского населения старше 18 лет.

Барнаульские патриоты. Михаил Хаустов

«Чувство бессилия на фоне пандемии, которое приводит к ощущению невозможности повлиять на происходящее в лучшую сторону», — объяснили авторы исследования снижение веры в патриотизм как инструмент для хороших перемен в жизни.

В одинаковой степени россияне связывают патриотизм с защитой Родины (24%) и готовностью говорить о стране правду, какой бы горькой она ни была (23%).

Каждый четвертый (25%) называет патриотизмом превосходство своей страны над другими государствами. 10% уверены, что быть патриотом — значит вообще не видеть недостатков.

«Чтобы стало больше людей с патриотическим настроем, выражающимся в конкретных действиях на благо страны, надо создавать инфраструктуру для того, чтобы даже малые дела по месту жительства было совершать удобно; зачастую люди просто не располагают информацией, где и как могут приложить усилия на благо дома и страны в целом», — отметила директор Центра Ирина Мерсиянова.

Она также подчеркнула, что люди, видящие в патриотизме любовь к Родине, положительнее оценивают собственную жизнь и ощущают себя более счастливыми.

Политолог Алексей Макаркин уверен, что в России патриотизм воспринимается как принятая в обществе норма: «Если человек говорит, что он не патриот, то на него начинают косо смотреть».

«Молодые люди стараются отмежеваться от официального патриотизма. Патриотизм для них более локален, связан с их семьей, с желанием делать небольшие дела, чтобы помочь окружающим», — резюмирует эксперт.

Политконсультант Дмитрий Фетисов добавил, что всплески патриотических настроений происходили после успехов России. К примеру, Крым дал весьма длительное положительное влияние на патриотизм, «но и это влияние сейчас исчезло» и «выросло количество и глубина требований к властям».

Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности россиян из-за «ура-ура» и прочего патриотического воспитания.

Кстати, altapress.ru подготовил занятное интервью с Александром Молотовым, главой фракции «Справедливая Россия» в АКЗС. Советуем прочитать, если интересно, кто такие «государственники-патриоты» и при чем здесь «50 оттенков серого».