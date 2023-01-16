16 января
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Политика

Подала в отставку министр обороны Германии

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила канцлера страны Олафа Шольца об отставке, сообщает Liechtensteiner Volksblatt.

Флаг Германии.
Флаг Германии.
pixabay.com

Решение уйти приняла сама министр, пишет Bild.

С момента вступления в должность в декабре 2021 года в работе Ламбрехт наблюдались оплошности и, как утверждают некоторые, проявления откровенной некомпетентности, что вызвало немало критики, указывает The European Conservative.

Немецкие СМИ упрекали Ламбрехт в несерьезности и дилетантстве, пишет Газета.Ru.

Ранее премьер-министр Великобритании Трасс устроила прощальную вечеринку по случаю своей отставки.

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