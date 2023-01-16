Подала в отставку министр обороны Германии

Решение уйти приняла сама министр, пишет Bild.

С момента вступления в должность в декабре 2021 года в работе Ламбрехт наблюдались оплошности и, как утверждают некоторые, проявления откровенной некомпетентности, что вызвало немало критики, указывает The European Conservative.

Немецкие СМИ упрекали Ламбрехт в несерьезности и дилетантстве, пишет Газета.Ru.

Ранее премьер-министр Великобритании Трасс устроила прощальную вечеринку по случаю своей отставки.