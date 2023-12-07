7 декабря
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Политика

Погиб от пыток бывший глава МИД Китая. Что об этом известно

В Китае нашли мертвым пропавшего летом министра иностранных дел Цинь Гана.

Флаг Китая.
Флаг Китая.
CC0

Он мог погибнуть при пытках. Есть и другая версия — он совершил суицид.

В июле его отправили в отставку, после чего он исчез, сообщает Politico. До этого он встретился с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама и замминистра МИД России Андреем Руденко. А потом исчез, указывает Газета.Ru.

Где обнаружили мертвым бывшего высокопоставленного китайского чиновника — не сообщается.

Из-за «пропажи» дипломата глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес свою поездку в Пекин на неопределенный срок.

Цинь Ган не приехал на саммит АСЕАН в Индонезии. На саммите у главы МИД КНР планировалась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но вместо него на переговоры приехал Ван И.

Без вести

Вместе с ним пропали главный командующий ракетными войсками, его зам.

Китайские государственные СМИ утверждают — высокопоставленных офицеров задержали.

По меньше мере один — бывший заместитель командующего — умер от неустановленной болезни.

Пропал и министр обороны Ли Шанфу.

В июле парламент Китая сообщил о назначении нового главы МИД — пост занял Ван И.

Под руки

Ранее бывшего председателя Китая и экс-генсека Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао под руки вывели с церемонии закрытия XX съезда Компартии КНР в Пекине.

Ху Цзиньтао, сидевший рядом с нынешним генсеком партии Си Цзиньпином, покинул зал при помощи двух молодых людей.

Причины ухода политика не сообщались. И до сих пор неизвестна его судьба.

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