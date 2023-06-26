Политолог обосновал появление второй ЧВК «Вагнер»

О будущем ЧВК «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина после попытки вооруженного мятежа высказался известный российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, в скором времени появятся две ЧВК, написал он в Telegram-канале.

Одна из групп подчинится Минобороны РФ при сохранении кадрового костяка и оставаясь одним из лидеров российской армии, указывает "МК". И продолжит выполнять боевые задачи на украинском фронте.

Второй «Вагнер» отстроит заново Пригожин на основе его структур в Африке и Азии, пишет moe-online.ru. Именно эта группа сможет заключить контракты с правительствами разных стран и стать одной из крупнейших корпораций в этой сфере.

Но это пока прогнозы.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ. Министерство обороны назвало его слова провокацией.

Федеральная служба безопасности назвала его действия провокацией и возбудила уголовное дело.

Генпрокуратура уточнила, что дело возбудили по статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Национальный антитеррористический комитет потребовал немедленно прекратить противоправные действия. Владимир Путин выступил с пятиминутным обращением к нации.

Вечером 24 июня стало известно, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Примерно в 00:40 бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать Ростов-на-Дону и другие области.

Мятеж закончился.

Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК уедет в Белоруссию