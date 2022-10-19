Помощник Путина жестко раскритиковал студентов журфака МГУ

Он выступил на презентации книги Владимира Кикнадзе «Сила V правде».

Особое внимание экс-министр культуры уделил произошедшему в МГУ. По его словам, студенты затравили парня за его патриотическую позицию.

«Журфак МГУ забит <…> еще и из числа так сказать учеников „либеральных преподавателей“. Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется», — добавил помощник президента.