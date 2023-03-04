Правила работы оборонных предприятий при военном положении утвердил Путин

Полномочия управляющих оборонными предприятиями компаний в случае срыва гособоронзаказа во время военного положения будут приостанавливаться.

Над такими предприятиями будет вводиться внешнее управление, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Для руководства такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация на основании предложений Минпромторга, указывает bfm.ru.

Также военные комиссариаты в России будут принимать заявки на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением. По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».