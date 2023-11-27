Правительство РФ пригрозило оставить некоторые субъекты без дотаций

Речь идет о главах Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Их обязали снизить разрыв между региональными доходами и расходами. Если обязательства не выполнят, федеральный центр грозит оставить эти регионы без дотаций.

При этом эксперты сомневаются в том, что глав Чечни и Дагестана получится заставить соблюсти эти требования.

Ранее сын Рамзана кадырова Адам получил девятую награду за два месяца. А после того, как избил Журавеля за сожжение корана, он стал Героем Чечни.