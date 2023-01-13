Право на неприкосновенность имущества утратит семья Назарбаева

Право будет утеряно ввиду утраты силы закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)».

Однако для экс-президента Казахстана сохранятся все гарантии неприкосновенности, в том числе личной, указывает Газета.Ru.

Ранее елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана. День первого президента исключили из перечня госпраздников.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х.

На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.