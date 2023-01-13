13 января
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Политика

Право на неприкосновенность имущества утратит семья Назарбаева

Члены семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева потеряют право на неприкосновенность имущества и банковских счетов, сообщает ТАСС.

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
kremlin.ru

Право будет утеряно ввиду утраты силы закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)».

Однако для экс-президента Казахстана сохранятся все гарантии неприкосновенности, в том числе личной, указывает Газета.Ru.

Ранее елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана. День первого президента исключили из перечня госпраздников.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х.

На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.

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