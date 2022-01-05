Протесты в Казахстане не утихают: митингующие берут штурмом администрацию Алматы

В центре Алма-Аты продолжаются столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие. Об этом сообщили « Известия» со ссылкой на информагентство « Интерфакс-Казахстан ». Ранее СМИ писали о задержании директора газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области Казахстана, который мог необоснованно завысить цены на газ.

Как отмечают «Известия» протестующие пытались пройти через дворы на ул. Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства.

Очевидцы в соцсетях пишут, что в центре Алматы у административных объектов военные и полицейские выставили блокпосты. Сюда же стягиваются силы казахстанской Нацгвардии. Число протестующих продолжает увеличиваться.

Скриншот видео протестных акций в Казахстане. Barnaul 22.

По информации «Коммерсанта» и РИА Новости известно, что участники стихийного митинга в Алматы захватили и избили нескольких сотрудников правоохранительных органов. Против протестующих применяются светошумовые гранаты.

На севере Казахстана, в Актобе, недовольные ростом цен на газ люди попытались взять штурмом здание местной администрации.

ТАСС сообщает, что в Алматы продолжается операция по «обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом». Комендатура обратилась к автомобилистам, призвав избегать центра города, ул. Толе Би, пр. Райымбека и Абая. По сообщениям казахстанских Telegram-каналов, именно по ним митингующие двигаются к центру города.

Также сообщается, что в медицинские учреждения Алматы обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Что касается предполагаемого виновника массовых демонстраций — директора Казахского газоперерабатывающего завода Накбергене Тулепове, то его по предварительным данным задержали. Об этом сообщает телеканал «Казахстан». Утверждается, что руководитель поднял цену на газ без причины.

Помимо главы ГПЗ задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Агентство Казахстана по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель.

По информации Zakon.kz, митингующие ворвались в акимат (администрацию) Алматы. Сообщается, что они вооружены кусками арматуры, палками, щитами и, возможно, огнестрельным оружием. Полиция внутри здания применяет светошумовые гранаты, уточняет «Sputnik Казахстан». «РИА Новости» сообщают, что возле здания слышны выстрелы, над ним поднимается черный дым.