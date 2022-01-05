5 января -5°C
﻿
Политика

Протесты в Казахстане не утихают: митингующие берут штурмом администрацию Алматы

В центре Алма-Аты продолжаются столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информагентство «Интерфакс-Казахстан». Ранее СМИ писали о задержании директора газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области Казахстана, который мог необоснованно завысить цены на газ.

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана.
С00

Как отмечают «Известия» протестующие пытались пройти через дворы на ул. Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства.

Очевидцы в соцсетях пишут, что в центре Алматы у административных объектов военные и полицейские выставили блокпосты. Сюда же стягиваются силы казахстанской Нацгвардии. Число протестующих продолжает увеличиваться.

Скриншот видео протестных акций в Казахстане.
Скриншот видео протестных акций в Казахстане.
Barnaul 22.

По информации «Коммерсанта» и РИА Новости известно, что участники стихийного митинга в Алматы захватили и избили нескольких сотрудников правоохранительных органов. Против протестующих применяются светошумовые гранаты.

На севере Казахстана, в Актобе, недовольные ростом цен на газ люди попытались взять штурмом здание местной администрации.

ТАСС сообщает, что в Алматы продолжается операция по «обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом». Комендатура обратилась к автомобилистам, призвав избегать центра города, ул. Толе Би, пр. Райымбека и Абая. По сообщениям казахстанских Telegram-каналов, именно по ним митингующие двигаются к центру города.

Также сообщается, что в медицинские учреждения Алматы обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Что касается предполагаемого виновника массовых демонстраций — директора Казахского газоперерабатывающего завода Накбергене Тулепове, то его по предварительным данным задержали. Об этом сообщает телеканал «Казахстан». Утверждается, что руководитель поднял цену на газ без причины.

Помимо главы ГПЗ задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Агентство Казахстана по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель.

По информации Zakon.kz, митингующие ворвались в акимат (администрацию) Алматы. Сообщается, что они вооружены кусками арматуры, палками, щитами и, возможно, огнестрельным оружием. Полиция внутри здания применяет светошумовые гранаты, уточняет «Sputnik Казахстан». «РИА Новости» сообщают, что возле здания слышны выстрелы, над ним поднимается черный дым.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость