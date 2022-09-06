6 сентября
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Политика

Представитель Кремля рассказал, почему ему не по пути с шоуменом Галкиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил свои слова о шоумене Максиме Галкине, которому «явно с нами не по пути», пишет NEWS.ru.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

В Кремле не согласны с артистом и телеведущим, который ранее допускал «антироссийские заявления», подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков ни разу не слышал ни одного антироссийского заявления от супруги Галкина — певицы Аллы Пугачевой. Особо подчеркнул представитель Кремля и заметил, что реакции на выступления шоумена не наблюдал со стороны компетентных органов.

Что произошло

Во время гастролей в Польше Галкин вышел на сцену в костюме цвета украинского флага — желто-синем.

А вот Алла Пугачева вернулась в Россию «наводить порядок».

Между тем Галкин и его супруга Алла Пугачева выставили на продажу свой замок в деревне Грязь за 700 млн рублей.

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