Президент Армении долго думал и подал в отставку

«Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы», — цитирует РИА Новости заявлении Саркисяна.
Также там отмечается, что это «абсолютно не эмоциональное решение», и исходит из определенной логики.
Саркисян отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».
Кроме этого он заявил, что не считает республику парламентской по содержанию.
Добавим, что президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.
Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.