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Политика

Президент Армении долго думал и подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.

Армен Саркисян.
Армен Саркисян.
president.am

«Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы», — цитирует РИА Новости заявлении Саркисяна.

Также там отмечается, что это «абсолютно не эмоциональное решение», и исходит из определенной логики.

Саркисян отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

Кроме этого он заявил, что не считает республику парламентской по содержанию.

Добавим, что президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.

Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.

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