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Политика

Глава Барнаула намерен выйти к людям, чтобы найти эффективные формы взаимодействия

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил о необходимо поиска новых форм взаимодействия с барнаульцами, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Напомним, 18 января Франк возглавил городское отделение «Единой России», руководить которым будет обновленная команда.

На партийной конференции глава города пояснил, как будет выстраивать работу, находясь одновременно на двух постах — мэра и партийного лидера.

«Считаю, что нам необходимо идти к людям, сверять с ними свои планы, узнавать проблемы, требующие скорейшего решения», — указал Франк.

Он также подчеркнул необходимость поиска новых эффективных форм взаимодействия с барнаульцами.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

«В каждом районе города предстоит создать общественные советы, объединяющие неравнодушных людей, способных дать новый импульс к развитию районов и города в целом», — пояснил градоначальник.

Структура, цели и задачи общественных советов, по словам Франка, еще будут обсуждаться, но они помогут сформировать народный бюджет, основанный на реальных потребностях горожан.

Франк напомнил, что Барнаул приближается к 300-летию. Уже сейчас необходим новый генплан развития города, идеи развития новых микрорайонов.

Также важны: поиск источников дополнительных доходов, формирование комфортной городской среды, ремонт и строительство дорог, расселение из ветхого и аварийного жилья, сохранение и развитие общественного транспорта и многое другое.

«Мы заручились поддержкой наших федеральных коллег. Депутаты Госдумы и члены Совфеда от Алтайского края подчеркнули, что городу будет оказано внимание в виде поддержки наших инициатив по городским проектам», — резюмировал Франк.

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