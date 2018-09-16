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Президент Финляндии высказался об угрозе со стороны России

У России нет причин нападать на Финляндию, так что стране ничего не угрожает. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, пишет РИА Новости.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
vk.com/barneos22

«Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», — заявил Ниинистё. Этими словами президент объяснил, почему Финляндия не намерена вступать в Североатлантический альянс.

Он сказал, что Москва уважительно относится к позиции Хельсинки, а наличие разногласий, по его мнению, не мешает поддерживать отношения между странами: «Россия знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно», — заключил он.

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