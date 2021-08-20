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Политика

Президент Франции попросил Путина освободить Навального и провести чистые выборы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным призвал его освободить оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение Елисейского дворца.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
kremlin.ru

«Президент республики призвал к освобождению Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал», — цитирует издание коммюнике, опубликованное на сайте канцелярии президента Франции.

Напомним, что 11 августа оппозиционеру Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Сам Алексей Навальный сейчас находится в колонии. Условный срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы.

Кроме того, Макрон высказал пожелание, чтобы парламентские выборы, которые состоятся в России в сентябре, прошли при уважении критериев ОБСЕ.

Также отмечается, что беседа двух лидеров заняла более полутора часов. Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане, вопросы борьбы против наркотиков, незаконного оборота оружия и проблему прав женщин.

Кроме того, французский лидер обратился к темам роста напряженности между Арменией и Азербайджаном и обсудил с Путиным ситуацию на Украине.

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