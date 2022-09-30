30 сентября
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Политика

«Наши навсегда». Президент Владимир Путин обратился к россиянам после признания независимости Запорожья и Херсона

Президент Владимир Путин обратился к россиянам сразу после церемонии, в ходе которой был подписан договор о вхождении в Россию территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Трансляцию вели по всем федеральным каналам.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин высказался о результатах референдумов. Кроме того, лидер страны прокомментировал возможное будущее спецоперации на Украине и обозначил, когда новые земли войдут в состав РФ.

Также президент обратится к депутатам, сенаторам и конституционным судьям с просьбой ратифицировать договоры о присоединении к России.

«Советского Союза нет. Прощлого не вернуть, да и России это не нужно… Несломленный народ Донбасса сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти… Люди на этих четырех территориях становятся нашими навсегда».

Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми.

Об итогах реферндумов, проходивших 23−27 сентября, — здесь.

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