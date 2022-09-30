«Наши навсегда». Президент Владимир Путин обратился к россиянам после признания независимости Запорожья и Херсона

Путин высказался о результатах референдумов. Кроме того, лидер страны прокомментировал возможное будущее спецоперации на Украине и обозначил, когда новые земли войдут в состав РФ.
Также президент обратится к депутатам, сенаторам и конституционным судьям с просьбой ратифицировать договоры о присоединении к России.
«Советского Союза нет. Прощлого не вернуть, да и России это не нужно… Несломленный народ Донбасса сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти… Люди на этих четырех территориях становятся нашими навсегда».
Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми.
Об итогах реферндумов, проходивших 23−27 сентября, — здесь.