«Наши навсегда». Президент Владимир Путин обратился к россиянам после признания независимости Запорожья и Херсона

Президент Владимир Путин обратился к россиянам сразу после церемонии, в ходе которой был подписан договор о вхождении в Россию территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Трансляцию вели по всем федеральным каналам.

Путин высказался о результатах референдумов. Кроме того, лидер страны прокомментировал возможное будущее спецоперации на Украине и обозначил, когда новые земли войдут в состав РФ.

Также президент обратится к депутатам, сенаторам и конституционным судьям с просьбой ратифицировать договоры о присоединении к России.

«Советского Союза нет. Прощлого не вернуть, да и России это не нужно… Несломленный народ Донбасса сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти… Люди на этих четырех территориях становятся нашими навсегда».

Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми.

Об итогах реферндумов, проходивших 23−27 сентября, — здесь.