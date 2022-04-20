Президента Молдавии предостерегли от попадания в «мусорное ведро истории»

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывание президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и ее запрет в стране, сообщает РИА «Новости» .

Ранее Санду подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленты.

Она также заявила, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории», поскольку Молдавия является нейтральной страной.

Пушков напомнил Санду о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки.

«Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о „преступности“ георгиевской ленты и „мусорном ведре истории“, то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты», — указал сенатор.

Он призвал президента Молдавии «быть поосторожнее» в высказываниях, поскольку Кишиневу нечем платить за российский газ.