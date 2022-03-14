Причину «небыстрого» продвижения спецоперации на Украине назвал глава Росгвардии

Спецоперация на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы», признал глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает РБК .

Золотов объяснил причину.

По его словам, это происходит «лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах».

При этом глава Росгвардии подчеркнул, что российские военные «шаг за шагом» идут к намеченной цели, пишет bfm.ru.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза заявлял о том, что у вооруженных сил «все идет по плану».

СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в лагерь под Киевом и поставил задачу «забрать».