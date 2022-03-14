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Политика

Причину «небыстрого» продвижения спецоперации на Украине назвал глава Росгвардии

Спецоперация на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы», признал глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает РБК.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Золотов объяснил причину.

По его словам, это происходит «лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах».

При этом глава Росгвардии подчеркнул, что российские военные «шаг за шагом» идут к намеченной цели, пишет bfm.ru.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза заявлял о том, что у вооруженных сил «все идет по плану».

СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в лагерь под Киевом и поставил задачу «забрать».

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