Зеленский назвал задачу переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задача Киева в переговорах с Россией — его встреча с президентом Владимиром Путиным.

Он заявил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале, что представители украинской и российской делегаций ежедневно говорят по видеосвязи.

«У нашей делегации есть четкое задание — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Поняли, что это сложная история, тяжкий, но нужный путь. И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии», — сказал он.

Зеленский также отметил, что «говорить необходимо». Благодаря переговорам, по его словам, сработали более 10 гуманитарных коридоров, и удалось вывезти более 5 тысяч человек.