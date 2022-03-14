14 марта -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Зеленский назвал задачу переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задача Киева в переговорах с Россией — его встреча с президентом Владимиром Путиным.

Стол переговоров.
Стол переговоров.
CC0

Он заявил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале, что представители украинской и российской делегаций ежедневно говорят по видеосвязи.

«У нашей делегации есть четкое задание — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Поняли, что это сложная история, тяжкий, но нужный путь. И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии», — сказал он.

Зеленский также отметил, что «говорить необходимо». Благодаря переговорам, по его словам, сработали более 10 гуманитарных коридоров, и удалось вывезти более 5 тысяч человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость