14 марта -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Москва не будет просить США и ЕС снять санкции

Россия не станет просить Запад снять свои многочисленные санкции, и никакие решения западных стран не смогут изменить курс Москвы. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Санкции, по его словам, принимаются для давления на Россию — чтобы поставить в очень трудное положение экономику и простых людей.

«И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения. Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата», — сказал Вершинин.

Он добавил, что вместо того, чтобы просить Запад снять санкции, Россия продолжит развивать свою экономику в компании «друзей и единомышленников, которые у нас есть».

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил бизнес не наживаться на людях хотя бы во время санкций, а глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, как русофобия и жадность повлияют на возвращение брендов в Россию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость