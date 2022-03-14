Москва не будет просить США и ЕС снять санкции

Россия не станет просить Запад снять свои многочисленные санкции, и никакие решения западных стран не смогут изменить курс Москвы. Об этом в интервью « Известиям » заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Санкции, по его словам, принимаются для давления на Россию — чтобы поставить в очень трудное положение экономику и простых людей.

«И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения. Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата», — сказал Вершинин.

Он добавил, что вместо того, чтобы просить Запад снять санкции, Россия продолжит развивать свою экономику в компании «друзей и единомышленников, которые у нас есть».

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил бизнес не наживаться на людях хотя бы во время санкций, а глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, как русофобия и жадность повлияют на возвращение брендов в Россию.