Актеры Голливуда присоединились к забастовке сценаристов против Альянса продюсеров кино и телевидения.

Ситуацию прокомментировал известный российский продюсер Иосиф Пригожин, пишет Газета.Ru.

Он поддержал артистов, но предостерег их — в этом конфликте, на чьей бы стороне не была правда, победят деньги и власть.

По мнению эксперта, в музыкеи в кино давно уже подменили люди, не имеющие ничего общего с актерским образованием. Произошла подмена понятий. Поменяли настоящий бриллиант на искусственный. Но фианит никогда не будет бриллиантом, уверен Пригожин.

Факт

160 тыс. голливудских актеров вслед за сценаристами 14 июля устроили самую масштабную забастовку за всю историю. Из-за этого производство американского кино может остановиться на неопределенный срок.

В мае сценаристы Голливуда устроили первую за 15 лет забастовку. Последняя забастовка 2007 года шла 100 дней.