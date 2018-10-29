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Политика
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Фактчек. Правда ли, что 10 барнаульских депутатов лишатся мандатов

Известный политический телеграм-канал Незыгарь сообщил, что 10 депутатов Барнаульской гордумы могут потерять мандаты из-за ошибок в предоставлении сведений о доходах и имуществе. Это якобы угрожает и думе, и мэру Сергею Дугину. Однако предварительные комментарии показывают, что пока речь идет об обычных процедурах. Даже если нарушения найдутся, это едва ли будет грозить лишением мандатов депутатам.

Заседание Барнаульской городской думы.
Заседание Барнаульской городской думы.
barnaul.org

В самой прокуратуре официальных комментариев пока нет — данные обещают предоставить к концу рабочей недели.

Глава правового комитета Иван Огнев сообщил altapress.ru, что прокуратура всегда проверяет сведения, предоставленные депутатами, такова процедура. Пока никакой официальной информации о проверках в этом году у депутатов нет. Когда прокуратура предоставит заключение, тогда депутаты и будут рассматривать его.

Лидер фракции «единороссов» Вячеслав Перерядов сообщил, что, по его данным, процедура проверки не завершена и комментировать что-то сейчас попросту рано. На вопрос о претензиях, якобы возникших конкретно к его сведениям, он ответил, что ему об этом ничего не известно.

Другой депутат неофициально сообщил, что вопросы по декларациям у прокуратуры действительно возникли, но не принципиального, а уточняющего характера. «О грубых нарушениях пока речи не идет», — сказал он.

По данным altapress.ru, информацию о результатах проверки стали обсуждать в кулуарах еще на прошлой неделе — якобы речь шла о недостоверных данных, которые предоставили ряд депутатов. Но подтверждений этому пока нет.

Добавим, что прокуратура действительно постоянно изучает данные о доходах депутатов. Например, в 2017 году ведомство проверило 14 депутатов АКЗС. Замечания по декларациям 13 из них носили технический характер. А «дело» Валерия Гуминского рассмотрели отдельно на заседании комиссии — он не указал некоторое свое имущество и владение иностранными финансовыми документами. Он извинился, дал письменные и устные объяснения. Этим, собственно, ситуация была исчерпана.

Поэтому перспективы лишения мандатов у 10 депутатов в настоящий момент выглядят преувеличенными.

Вместе с тем, в крае были случаи, когда местные депутаты не предоставляли данные о доходах и лишались мандатов. Необходимость предоставлять декларации даже депутатам сельсоветов, которую законодательно ввели относительно недавно, стала причиной возмущения на местах. Многие муниципалитеты в предвыборный период столкнулись с дефицитом кандидатов — многие попросту не хотели афишировать публично свои доходы.

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