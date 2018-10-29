Фактчек. Правда ли, что 10 барнаульских депутатов лишатся мандатов

Известный политический телеграм-канал Незыгарь сообщил, что 10 депутатов Барнаульской гордумы могут потерять мандаты из-за ошибок в предоставлении сведений о доходах и имуществе. Это якобы угрожает и думе, и мэру Сергею Дугину. Однако предварительные комментарии показывают, что пока речь идет об обычных процедурах. Даже если нарушения найдутся, это едва ли будет грозить лишением мандатов депутатам.

В самой прокуратуре официальных комментариев пока нет — данные обещают предоставить к концу рабочей недели.

Глава правового комитета Иван Огнев сообщил altapress.ru, что прокуратура всегда проверяет сведения, предоставленные депутатами, такова процедура. Пока никакой официальной информации о проверках в этом году у депутатов нет. Когда прокуратура предоставит заключение, тогда депутаты и будут рассматривать его.

Лидер фракции «единороссов» Вячеслав Перерядов сообщил, что, по его данным, процедура проверки не завершена и комментировать что-то сейчас попросту рано. На вопрос о претензиях, якобы возникших конкретно к его сведениям, он ответил, что ему об этом ничего не известно.

Другой депутат неофициально сообщил, что вопросы по декларациям у прокуратуры действительно возникли, но не принципиального, а уточняющего характера. «О грубых нарушениях пока речи не идет», — сказал он.

По данным altapress.ru, информацию о результатах проверки стали обсуждать в кулуарах еще на прошлой неделе — якобы речь шла о недостоверных данных, которые предоставили ряд депутатов. Но подтверждений этому пока нет.

Добавим, что прокуратура действительно постоянно изучает данные о доходах депутатов. Например, в 2017 году ведомство проверило 14 депутатов АКЗС. Замечания по декларациям 13 из них носили технический характер. А «дело» Валерия Гуминского рассмотрели отдельно на заседании комиссии — он не указал некоторое свое имущество и владение иностранными финансовыми документами. Он извинился, дал письменные и устные объяснения. Этим, собственно, ситуация была исчерпана.

Поэтому перспективы лишения мандатов у 10 депутатов в настоящий момент выглядят преувеличенными.

Вместе с тем, в крае были случаи, когда местные депутаты не предоставляли данные о доходах и лишались мандатов. Необходимость предоставлять декларации даже депутатам сельсоветов, которую законодательно ввели относительно недавно, стала причиной возмущения на местах. Многие муниципалитеты в предвыборный период столкнулись с дефицитом кандидатов — многие попросту не хотели афишировать публично свои доходы.