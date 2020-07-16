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Политика

Производитель промышленных газов возглавил партию в Алтайском крае

Барнаульский предприниматель Антон Литвиненко стал руководителем алтайского отделения «Партии Роста», пишет «Политсибру».

Предприниматель Антон Литвиненко.
Предприниматель Антон Литвиненко.
Скриншот видео youtube.com

Литвиненко возглавляет компании по производству промышленных газов «Алтайстройдеталь» и «Криоген», а также он директор и совладелец «Деско плюс», которая занимается автомобильными стоянками.

Федеральное руководство партии рассматривало несколько кандидатов, но выбрало его, рассказал Антон Литвиненко.

«Партия Роста» мне не чужая. Раньше я в ней не состоял, но я — член организации «Опора России», а еще общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей. Так что деятельность по защите интересов бизнеса мне близка. А именно эту цель преследует партия", — прокомментировал предприниматель.

Пока в партии он единственный член. Новоиспеченный руководитель ищет сторонников.

До октября 2019 года алтайское отделение «Партии Роста» возглавлял бизнесмен Андрей Крылов, который пытался стать губернатором края, а потом и мэром Барнаула. Теперь он планирует пробиться в АКЗС.

В ноябре 2019 года он вышел из партии, а вслед за ним и все остальные 40 членов.

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