15 декабря
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Политика

Против законопроекта о запрете на удаленку для уехавших из России выступило профильное ведомство

Миницифры выступило против запрета на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов, сказали в самом ведомстве.

Работа. Бизнес. Компьютеры.
Работа. Бизнес. Компьютеры.
unsplash.com.

Решение по этому вопросу должны принимать компании. Тотальный запрет на работу из-за рубежа приведет к снижению темпов развития цифровых платформ и, следовательно, к падению конкурентоспособности российских сервисов, считают в министерстве.

При этом в ведомстве рекомендуют внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

Ранее введение подобных ограничений анонсировал глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, напоминает bfm.ru.

Между тем большинство жителей Алтайского края хотят работать на удаленке.

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