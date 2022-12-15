Против законопроекта о запрете на удаленку для уехавших из России выступило профильное ведомство

Решение по этому вопросу должны принимать компании. Тотальный запрет на работу из-за рубежа приведет к снижению темпов развития цифровых платформ и, следовательно, к падению конкурентоспособности российских сервисов, считают в министерстве.
При этом в ведомстве рекомендуют внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.
Ранее введение подобных ограничений анонсировал глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, напоминает bfm.ru.
Между тем большинство жителей Алтайского края хотят работать на удаленке.
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