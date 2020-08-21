Противник Лукашенко не хочет повторения в Белоруссии «украинского сценария»

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не хочет повторения для республики того, что начало происходить на Украине в ноябре 2013 года, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сравнил проходящие в стране протесты с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР в 1991 году.

Цепкало, выступая 21 августа на пресс-конференции в Варшаве, подтвердил, что сейчас в стране наблюдаются попытки убедить народ, «что в стране может произойти разворот».

При этом экс-кандидат подчеркнул, что заметен скорее «украинский сценарий» смены власти, который стараются показать местные СМИ.

«Показать, что события, которые у нас происходят, похожи на те события, которые имели место в Украине. Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов», — сказал Цепкало.

В Белоруссии две недели проходят акции протеста против «фальсификаций», которые постепенно стихают. Начались они 9 августа, когда стало известно, что Лукашенко набрал 80,23% по итогам выборов президента.

Ранее СМИ сообщили о возможном бегстве Лукашенко — если «свергнут» нелегитимно, однако сам он заявил, что не намерен покидать родину. 19 августа самолет президента полетел в сторону Москвы, «нарисовал» знак бесконечности и вернулся в Минск.