Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что причиной такого решения стала пандемия COVID-19.
По его словам, на фоне коронавируса Путин и так «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев» — часто общается с населением России.
«Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — отметил Песков.
При этом, заверил он, в декабре 2020 года состоится ежегодная пресс-конференция президента.
«В пресс-конференцию могут добавить какие-то элементы прямой линии», — подчеркнул Песков.
Такие «элементы», разъяснил пресс-секретарь, позволят Путину получить обратную связь от граждан из различных регионов.
Напомним, «прямая линия с Путиным» в 2019 году прошла 20 июня и собрала минимальную с 2011 года аудиторию — 5,33 млн человек против 4 млн в 2011 году.
В 2012 году мероприятие не проводили, а в 2013 году трансляцию смотрели 6 млн россиян.