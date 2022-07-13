Пушилин сообщил, что Северная Корея признала независимость ДНР

«Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава республики подчеркнул, что указанное решение властей Северной Кореи станет основой для дальнейшего экономического сотрудничества, которое позволит местным предприятиям расширить географию торговли.

Денис Пушилин выразил уверенность, что сотрудничество республик будет длительным и плодотворным.

Напомним, на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции «Книги — Донбассу». Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции.