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Политика
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Путин: хамство чиновников опускает «Единую Россию» ниже плинтуса

Российский лидер Владимир Путин во время съезда партии «Единая Россия» призвал «самым тщательным образом» следить за этическим поведением среди представителей власти, сообщает Russia Today. Пренебрежение по отношению к людям имеет последствия, сказал президент.

Владимир Путин, съезд "Единой России", 8 декабря.
Владимир Путин, съезд "Единой России", 8 декабря.
er.ru.

В «абсолютном большинстве» члены партии «Единая Россия» являются порядочными людьми и патриотами, сказал президент. Однако, отметил Путин, есть и те, кто «пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняется к власти», а также веде​т себя неприлично. Президент призвал партию тщательно за этим следить, пишет РБК.

«Прошу вас самым внимательным образом за этим следить, никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — на самом верхнем или на самом нижнем», — сказал Владимир Путин.

По его словам, подобное поведение вредно для страны, несправедливо по отношению к людям, а также «просто опускает всю партию ниже плинтуса».

Президент добавил, что запрос граждан на справедливость высок, как и на честность и открытость. Он подчеркнул, что людей нужно «слушать и слышать», а также «быть вместе с ними».

На съезде «Единой России» была делегация единороссов Алтайского края. Как мы сообщали чуть раньше, губернатору Виктору Томенко лидер партии Дмитрий Медведев вручил партбилет члена «Единой России».

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