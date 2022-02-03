Путин написал статью об отношениях России и Китая

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин написал статью для агентства «Синьхуа» о русско-китайских отношениях. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Статья называется «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Среди прочего Путин отметил, что сотрудничество между державами будет укрепляться на сибирских и дальневосточных территориях.

«Одна из стратегических задач России — ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока. Эти территории — ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты», — написал президент.

Кроме этого, Россия рассчитывает на укрепление кооперации с Китаем в борьбе с пандемией. Путин выразил признательность китайским коллегам за содействие в налаживании производства в КНР вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» и «своевременную организацию поставок» необходимых средств защиты.

Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит открытие зимних Олимпийских игр в пятницу, 4 февраля.

А ранее жители Китая обратили внимание на крепкое здоровье президента России Владимира Путина и посчитали его мировым секс-символом.