3 февраля -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин написал статью об отношениях России и Китая

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин написал статью для агентства «Синьхуа» о русско-китайских отношениях. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
kremlin.ru

Статья называется «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Среди прочего Путин отметил, что сотрудничество между державами будет укрепляться на сибирских и дальневосточных территориях.

«Одна из стратегических задач России — ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока. Эти территории — ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты», — написал президент.

Кроме этого, Россия рассчитывает на укрепление кооперации с Китаем в борьбе с пандемией. Путин выразил признательность китайским коллегам за содействие в налаживании производства в КНР вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» и «своевременную организацию поставок» необходимых средств защиты.

Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит открытие зимних Олимпийских игр в пятницу, 4 февраля.

А ранее жители Китая обратили внимание на крепкое здоровье президента России Владимира Путина и посчитали его мировым секс-символом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость