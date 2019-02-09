Путин назначил бывшего алтайского прокурора и экс-начальника краевого МЧС на новые должности

Бывший главный алтайского прокурор Яков Хорошев занял аналогичную должность в Новосибирской области, а экс-начальника краевого МЧС Игоря Лисина назначили начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.