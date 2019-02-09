Путин назначил бывшего алтайского прокурора и экс-начальника краевого МЧС на новые должности

Ранее сообщалось, что депутаты поддержали назначение Якова Хорошева главным прокурором Новосибирской области.
Он уже работал прокурором в Бурятии, а в 2009 году возглавил алтайское ведомство. «Работая в таком большом коллективе <как прокуратура Алтайского края> приобретаешь хороший управленческий опыт, житейская мудрость приходит», — говорил Хорошев.
Ранее сообщалось, что депутаты АКЗС согласовали кандидатуру нового прокурора — Александра Руднева, в дальнейшем его должен назначить на должность президент.
Напомним, генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин возглавлял ГУ МЧС России по Алтайскому краю с 2013 года. До этого почти три года он работал в должности первого заместителя начальника краевого главка МЧС.
Сейчас врио начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю — бывший начальник Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России Александр Макаров. Он генерал-майор внутренней службы.