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Политика

Путин назначил бывшего алтайского прокурора и экс-начальника краевого МЧС на новые должности

Бывший главный алтайского прокурор Яков Хорошев занял аналогичную должность в Новосибирской области, а экс-начальника краевого МЧС Игоря Лисина назначили начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Яков Хорошев.
Яков Хорошев.
Олег Богданов, altapress.ru

Ранее сообщалось, что депутаты поддержали назначение Якова Хорошева главным прокурором Новосибирской области.

Он уже работал прокурором в Бурятии, а в 2009 году возглавил алтайское ведомство. «Работая в таком большом коллективе <как прокуратура Алтайского края> приобретаешь хороший управленческий опыт, житейская мудрость приходит», — говорил Хорошев.

Ранее сообщалось, что депутаты АКЗС согласовали кандидатуру нового прокурора — Александра Руднева, в дальнейшем его должен назначить на должность президент.

Напомним, генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин возглавлял ГУ МЧС России по Алтайскому краю с 2013 года. До этого почти три года он работал в должности первого заместителя начальника краевого главка МЧС.

Сейчас врио начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю — бывший начальник Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России Александр Макаров. Он генерал-майор внутренней службы.

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