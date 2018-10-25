Путин назначил врио губернатора Забайкалья бывшего налоговика

Назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Забайкальского края 49-летний Александр Осипов ранее занимал пост первого замминистра РФ по развитию Дальнего Востока. Ранее Владимир Путин принял отставку Натальи Ждановой с поста губернатора Забайкалья. Она 11 октября заявила о том, что покидает свой пост. В своем прощальном обращении Наталья Жданова попросила у всех прощения и заявила, что «прощает всех, кому должна».

Александр Осипов с 1991 по 1995 годы работал в Федеральной налоговой службе РФ, пишет zab.ru.

По информации источников близких к администрации президента, Александр Осипов не являлся участником проектов кадрового резерва и подготовки «будущих глав регионов», пишет primamedia.ru.

Кто такой Александр Осипов?

Александр Осипов, 1969 года рождения. До 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2012 по 2013 годы — вице-президент, председатель Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель совместной рабочей группы Минвостокразвития РФ и Генеральной прокуратуры России по снижению административных барьеров для бизнеса и защиты прав инвесторов.