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Путин назначил врио губернатора Забайкалья бывшего налоговика

Президент РФ Владимир Путин назначил своим указом Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.
Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.
kremlin.ru

Назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Забайкальского края 49-летний Александр Осипов ранее занимал пост первого замминистра РФ по развитию Дальнего Востока. Ранее Владимир Путин принял отставку Натальи Ждановой с поста губернатора Забайкалья. Она 11 октября заявила о том, что покидает свой пост. В своем прощальном обращении Наталья Жданова попросила у всех прощения и заявила, что «прощает всех, кому должна».

Александр Осипов с 1991 по 1995 годы работал в Федеральной налоговой службе РФ, пишет zab.ru.

По информации источников близких к администрации президента, Александр Осипов не являлся участником проектов кадрового резерва и подготовки «будущих глав регионов», пишет primamedia.ru.

Кто такой Александр Осипов?

Александр Осипов, 1969 года рождения. До 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2012 по 2013 годы — вице-президент, председатель Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель совместной рабочей группы Минвостокразвития РФ и Генеральной прокуратуры России по снижению административных барьеров для бизнеса и защиты прав инвесторов.

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