Путин не полетел на открытие завода

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря не посетит Псковскую область, как было запланировано, пишет Газета.Ru.

Там глава государства должен был в открытии завода «Титан-Полимер». Тем не менее, в режиме видеоконференцсвязи, российский лидер все-таки поучаствует в мероприятии.

В регионе президент РФ также планировал встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Но в планы президента вмешалась нелетная погода. Об этом на брифинге рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В настоящее время глава государства находится в Санкт-Петербурге — там состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ в честь предстоящего Нового года.

Между тем ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.