Путин не полетел на открытие завода

Там глава государства должен был в открытии завода «Титан-Полимер». Тем не менее, в режиме видеоконференцсвязи, российский лидер все-таки поучаствует в мероприятии.
В регионе президент РФ также планировал встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Но в планы президента вмешалась нелетная погода. Об этом на брифинге рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
В настоящее время глава государства находится в Санкт-Петербурге — там состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ в честь предстоящего Нового года.
Между тем ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.
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