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Политика

Путин не полетел на открытие завода

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря не посетит Псковскую область, как было запланировано, пишет Газета.Ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Там глава государства должен был в открытии завода «Титан-Полимер». Тем не менее, в режиме видеоконференцсвязи, российский лидер все-таки поучаствует в мероприятии.

В регионе президент РФ также планировал встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Но в планы президента вмешалась нелетная погода. Об этом на брифинге рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В настоящее время глава государства находится в Санкт-Петербурге — там состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ в честь предстоящего Нового года.

Между тем ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.

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